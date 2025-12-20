万科の建設現場＝2017年3月、中国・上海（ロイター＝共同）【北京共同】中国不動産業界の優等生的な存在として知られた万科企業が資金繰り難に陥っている。投資家から借りたお金を期限までに返すことができず、デフォルト（債務不履行）の恐れがあるとして信用力を示す格付けが引き下げられた。国有企業を後ろ盾にし無理な経営の多角化にも走らなかった大手の苦境は、不動産不況の深刻さを映す。万科は15日に償還期限を迎えた2