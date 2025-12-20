大相撲の冬巡業は20日、東京都町田市で行われ、大関琴桜はぶつかり稽古で胸を出すなどして調整した。今年は2桁勝利が一度もなく、秋場所では右膝を負傷。「勉強、反省の一年。上に上がるために、自分の経験の一つとしたい」と来年の奮起を期した。初めて綱とりに挑んだ初場所で5勝10敗に終わり、豊昇龍と大の里に横綱昇進で先を越された。ウクライナ出身で21歳の安青錦もスピード出世で大関に上がってきたが「停滞したとは思っ