あすは全国的に雨となりそうです。西日本は午前を中心に雨ですが、東海や北陸は日中から夜まで雨でしょう。関東は一時的に日差しが戻りますが、夕方頃から雨になりそうです。北海道は雪ではなく雨の所が多いため、雪解けによる低い土地の浸水などに注意してください。全国的にこの時期としては気温の高い状態が続く見込みです。東京は、きょうとは一転して、あすは17℃まで上がり、あたたかくなるでしょう。ただ、夜は寒くなるため