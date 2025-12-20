夢道場ドリームフェスタ２０２５が２０日、ＧＯＳＡＮＤＯ南港中央野球場で行われ、中日・根尾、ロッテ・藤原、ＤｅＮＡ・藤浪、オリックス・森、香月の大阪桐蔭ＯＢメンバーが参加した。藤浪、森は２０１２年、藤原、根尾は２０１８年に甲子園春夏連覇を達成。この日は野球教室で子供たちに指導を行った。「大阪桐蔭という学校で子どもたちに夢を与えるという活動ができたらと思う」と話した。根尾、藤原とも会話を交わし、