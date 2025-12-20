横浜ＭからＧ大阪に移籍する植中（１４）（資料写真）Ｊ１横浜Ｍは２０日、ＦＷ植中朝日（２４）がＧ大阪に完全移籍すると発表した。クラブを通じ、「横浜Ｆ・マリノスで過ごした時間、ここで得た経験と誇りを胸に、新たな挑戦の場でも自分らしく全力で闘い続ける」などとコメントした。福岡県出身でＪＦＡアカデミー福島を経て２０２０年に長崎入り。横浜Ｍには２３年に加入し、今季はリーグ戦３３試合に出場してチームトップ