2025年も残りわずか。年末年始、実家に帰省したり、国内旅行に出かけたりする人も多いのではないでしょうか。そこで、食を愛する全国のオレペエディターが、お土産におすすめのお菓子をご紹介。実家の家族や親戚への贈り物として。帰省先、旅行先からの友人や職場への差し入れとして。「これにしてよかった」と思えるとっておきのラインナップですよ。1．グランスタ東京「薫るバター Sabrina」東京ryu-ryuさんがおすすめするのは、