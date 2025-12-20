福岡市中央区天神で70年以上に渡って、親しまれてきたそば店が20日、閉店の日を迎え、店は多くの人でにぎわいました。福岡市中央区天神で1952年に創業した「みすゞ庵」は、周辺で働く人や天神地区に買い物に訪れた人たちに親しまれてきました。店の人気メニューは「カツカレーそば」でした。20日午前11時の開店とともに店内は、閉店を惜しむ客らで満席になりました。■来店客「最初は母親と市役所（を訪れた）流れで来