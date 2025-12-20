福岡空港国際線ターミナルビルの増改築工事が完了し、リニューアルした搭乗待合室では運用が始まっています。約3年かけて増改築が進められてきた福岡空港国際線ターミナルビルの工事が完了しました。新しい搭乗待合室は、旅客数の増加を見込んで、ロビーチェアが約1900席となり、従来の2.4倍に増えました。このうち充電設備を備えた席は約850席で6倍近くになりました。また、桜やいちょうといった四季をイ