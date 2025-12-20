女優の内田有紀（50）が19日放送のJ-WAVE「KENEDIX CROSSROADS」（金曜深夜0・30）にゲスト出演。意外なプライベートを明かす場面があった。パーソナリティーの松下奈緒とは2人はNHK連続テレビ小説「まんぷく」（2018年後期）で安藤サクラ演じるヒロインの姉を演じ、共演。そんな中、松下は「1日オフだとしたら、どうやって過ごすんですか？」と質問すると、内田は「もう朝一番、9時、10時にはキャンプ場に向かってますね」と