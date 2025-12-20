人気グラビアアイドル・風吹ケイが「片想いの下積みが長ければ、体の相性は超えられる」という持論を展開する場面があった。【写真】元CAグラドルが2年間想いを寄せる人気急上昇中の芸人12月18日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、ラブホテルに行って本音を話してもらう人気企画「本音はベッドの上で」の女子会バージョンを開催。同番組は、ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら