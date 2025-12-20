フリーアナウンサーの岡副麻希（33）が18日、自身のインスタグラムを更新。夫でレーシングドライバーの蒲生尚弥（36）と長女（1）とクリスマスムードを過ごす家族の時間を公開した。【写真】「絵になる素敵な家族」岡副麻希が披露した夫・蒲生尚弥＆1歳長女との“クリスマス”3ショット岡副は「12月最初のこと 自宅からあまりに近いので泊まる機会がなかったのですが、念願叶って私と娘は完全に蒲生さんのおまけでお邪魔しまし