10月5日の凱旋門賞で5着のビザンチンドリーム（牡4＝坂口、父エピファネイア）はプーシャンとの新コンビで出走を予定していた有馬記念（28日、中山芝2500メートル）を回避することが決まった。20日、坂口師は「左前脚のフレグモーネ（傷腫れ）のため、有馬記念出走を見合わせます」と説明。「来週中にノーザンファームしがらきへ放牧に出します。投票していただいたファンの皆さまには、大変申し訳ない気持ちでいっぱいです」