俳優の野間口徹（52）が、12月19日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に初出演。昨年発表された「令和のテレビドラマ出演数」で2位を記録し、どんな役にも溶け込む演技力で「今や見ない日はない」と言われるほどの売れっ子が、子どもたちからの反応を明かした。【映像】野間口一家（5人）の家族写真19歳、17歳、13歳の3人の子どもの父親でもある野間口。家庭内では周囲がよく喋るため、自身は「聞き役に徹している」とい