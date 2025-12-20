元プロボクサーという異色の経歴をもつ演歌歌手・山崎ていじ（６８）が２０日、三重・鈴鹿市椿大神社（つばきおおかみやしろ）で来年１月にリリースする２３枚目のシングル「別れの叙情曲（バラード）」のヒット祈願をおこなった。毎日３６５日、寺社巡りをライフワークとしている山崎は過去３年続けて同場所を訪れヒット祈願を行ってきた。２０２３年の「追憶―北の駅―」は「第５６回日本作詩大賞」の１６作品にノミネートさ