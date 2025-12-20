来年3月に行われる知事選挙に向けて国民民主党県連が、前金沢市長の山野之義氏の支持を決定しました。■小竹 県連代表：「国民民主党の石川県連として山野候補予定者に対して支持という形で結論をしました」国民民主党県連は、先週の幹事会で推薦要請を受けている2人の対応を協議し、現職の馳浩氏に対しては推薦しない方向を決めていました。20日、3役で協議した結果、県連として前金沢市長の山野之義氏に対して「推薦」より弱い「