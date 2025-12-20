和歌山競輪Ｆ１「ＷＴＶテレビ和歌山杯」は２０日、初日を開催。Ｓ級予選１０Ｒは地元の中西大が力強く押し切った。改修されキレイになった新装オレンジバンクを気持ち良く駆け抜けた。「弟子の張野（幸聖）が前のレースで先行していたから、オレも先行せなあかんなと（笑い）。それに、近畿の先輩の（三谷）政史さんと高校の先輩の（坂本）健太郎さんが付いてくれていたので、みんながチャンスがあるように」と、ラインを生か