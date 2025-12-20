女優の宮沢りえが、出演番組のオフショットを公開した。今月１３日から放送されているＮＨＫ総合「火星の女王」（毎週土曜、後１０時）に出演している宮沢は２０日、インスタグラムを更新。「火星の女王」と題して全身白のパンツスーツ姿で登場し、共演している俳優・菅田将暉と台湾出身でシンガーソングライターのサンディ・チャンとの３ショットや、サンディ・チャンとハートマークをつくる様子などを披露した。この投稿に