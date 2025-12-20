女優のキーラ・ナイトレイ（40）は、「嫌いな」共演者とキスをしなければならない時、「気持ち悪い」ものを食べて息を臭くしておくのだそうだ。キスシーンがある際には、なるべく「ミントの香り」が漂うように心がけているというキーラだが、苦手な人の時は「できるだけにんにく臭を漂わせる」とジョークを飛ばした。 【写真】キスシーンは拒否！で干された実力派俳優59歳で初キスシーン