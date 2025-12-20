明日21日(日)から22日(月)にかけては、北海道では雨や雪が降り、風も強まる所があるでしょう。道路の交通機関に影響が大きくなる予想です。車での運転には十分にご注意ください。明日21日は全国的に雨濡れた路面に注意明日21日(日)は、低気圧や前線が日本列島を通過するでしょう。そのため、全国的に雨が降る見通しです。また、低気圧や前線に向かって湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定になる所もありそうです