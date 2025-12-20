インド・マイソール州で発生した「人喰い熊事件」。ナマケグマが市街近くに出没し、住民を次々と襲撃。少なくとも12名が犠牲となり、顔がグチャグチャで判別不可能になった被害者も。【顔はグチャグチャ】怖いのは人喰いグマだけじゃない…チンパンジーに襲われて『顔のほとんどを失った女性』【両目は失明】もともと大人しい熊が、なぜ世界最悪の熊害を引き起こしたのか──その恐怖の一部始終を、宝島社によるムック本『アー