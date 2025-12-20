東京SG―トヨタ前半、トライを決める東京SG・コルビ＝味スタラグビーのNTTリーグワン1部第2節第1日は20日、東京・味の素スタジアムなどで行われ、東京SGがトヨタを43―25で下し、開幕2連勝とした。南アフリカ代表WTBコルビが2トライなどで17得点をマークした。トヨタは1勝1敗。昨季準優勝の東京ベイはBR東京に50―28で快勝して2連勝。26―13で折り返し、後半にCTBバイレアの2トライなどでリードを広げた。BR東京は2連敗。