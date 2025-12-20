愛想がいい犬の特徴 1.初対面の他人や他犬にも自分から近づく 愛想がいい犬の特徴は、初対面の他人や他犬にも自分から近づくことです。 育った環境や飼い主のしつけにも要因があると思いますが、他人に対しても他犬に対してもポジティブな印象を持っているため、怖がることなく自分から近づくのです。 付き合い方もよく理解しているため、相手の様子をうかがいつつ、嬉しそうに走って行くときもあれば、遠慮がちにそっと近づ