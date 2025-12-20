ラーメン、寿司、蕎麦、フレンチにイタリアン。お取り寄せであれもこれもと、2025年もいろんなご飯を食べまくりました。中でも編集やライターらスタッフがウヒョー！と声を上げるくらいおいしかったあの店のあのひと皿たち、ベスト10皿をあげていただきました。今回は『おとなの週末』編集・荒川友吾によるザ・ベストグルメの紹介です。1．『ビストロアマノ』カスレ（鴨コンフィ、ソーセージ、白いんげん豆の煮込み）3850円まさに