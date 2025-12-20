2年連続で世界一となったドジャース。スターが居並ぶ名門は、まさに黄金期を迎えている(C)Getty Images必然の数字が明らかになった。現地時間12月19日、MLBは、2025年のぜいたく税（CBT）を確定させたと公表。大谷翔平を中心に、ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマン、山本由伸、ブレーク・スネルらスター選手との大型契約を締結させているドジャースが総年俸額（4億1734万1608ドル＝約658億円）でトップとなった。【写真】世