２０日午前、京都府精華町の近鉄京都線の踏切で特急列車と軽乗用車が衝突し、軽乗用車が炎上しました。炎上した車に乗っていた人の死亡が確認されました。警察などによりますと、午前１１時すぎ、京都府精華町にある近鉄京都線「新祝園駅」近くの踏切で、軽乗用車と橿原神宮前行きの４両編成の特急が衝突したということです。車は踏切で列車と衝突し、１００ｍ以上引きずられ炎上したということです。火は約３時間で消し