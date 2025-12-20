21日は西日本太平洋側付近を東へ進む低気圧や東・北日本を通過する寒冷前線の影響で、広い範囲で雨の降りやすい天気となりそうです。九州や中国・四国では午前中を中心に雨が降り、雷雨となる所もあるでしょう。ただ、午後は次第に天気が回復する見込みです。近畿から関東・北陸は雲が多く、西から次第に雨の範囲が広がるでしょう。関東の沿岸では朝にかけても雨の降る所がありそうです。その他の地域はくもりや雨となり、北海道で