テレビアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2期の制作が20日、千葉・幕張メッセで開催された『ジャンプフェスタ2026』内の『SAKAMOTO DAYS』ステージイベントにて発表された。【画像】イケメンバージョン坂本！『SAKAMOTO DAYS』場面カットイベントでは特報映像も公開され、「物語の舞台は学園へ」というフレーズとともにバトルの様子が描かれた。続報は順次発表される。同作は、2020年11月より『週刊少年ジャンプ』にて連載中で、元