20日朝、宮城県大和町の山林でわなにかかったクマの横で、倒れている89歳の男性が、見つかりました。男性は、その場で死亡が確認されました。警察によりますと、20日午前8時10分ごろ、大和町吉田の山林で「イノシシ用のわなにクマがかかり、横に男性が倒れている」と、通報がありました。男性は、その場で死亡が確認されました。亡くなったのは仙台市若林区に住む加藤光男さん(89)で、猟友会に所属していたということです。わなに