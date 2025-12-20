テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が１９日に放送され、タレントの高嶋ちさ子、長嶋一茂、石原良純が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。高嶋は過去に受けた美容施術後に「カラス天狗」などとネットで書き込まれた件に自ら触れて「治ったよね？私」と一茂、良純に聞いた。さらに「治ったのに『まだ治ってません』って（ネットの）書き込みがあるんだけど。あれ、なんとかしてもらえます！！こんなに（鼻の下が）上がる