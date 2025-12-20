アメリカのトランプ大統領は、シリアで活動する過激派組織「イスラム国」の拠点を攻撃したと明らかにしました。今月シリアでアメリカ軍の兵士ら3人が殺害されたことへの報復だとしています。【映像】死亡した米兵の棺に向かって敬礼するトランプ大統領らトランプ大統領は19日、SNSに「約束通り、アメリカは残忍なテロリストに対し、非常に厳しい報復措置を講じている」と投稿したうえで、シリアにある「イスラム国」の拠点を攻