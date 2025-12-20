『人類の半数がちいこになった1』（おおつか ちょん/KADOKAWA）第8回【全18回】【漫画】『人類の半数がちいこになった（1〜2巻）』を第1回から読むある日、人類の半数が謎の生き物「ちいこ」になり、世界は混乱に包まれた。原因は不明、元の姿に戻る方法も不明。しかし、しばらくすると人々はそのかわいさに魅了され、ちいこと共存する社会を歩んでいく――。SNSで話題沸騰！ 人類の半数ちいこと残された半数の人間たちが交わりあ