12月20日、中山競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝2000m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、プラウディッツ（牝2・美浦・田中博康）が快勝した。1.3/4馬身差の2着に2番人気のランブルスコ（牡2・美浦・蛯名正義）、3着にセシルブリュネ（牝2・美浦・栗田徹）が入った。勝ちタイムは2:01.8（良）。【新馬/中山4R】ゴールドドリーム産駒 ゴールドブレイズがデビューV余力十分の差し切り2歳新馬戦・プラウディッツとC.ルメール騎手C.