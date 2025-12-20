12月20日、中山競馬場で行われた4R・2歳新馬戦（ダ1800m）は、荻野極騎乗の3番人気、ゴールドブレイズ（牡2・美浦・浅利英明）が快勝した。1.3/4馬身差の2着に2番人気のミスターキャンベラ（牡2・美浦・稲垣幸雄）、3着に1番人気のバスキュール（牡2・美浦・林徹）が入った。勝ちタイムは1:55.2（良）。【ヤングJSFR中京2】兵庫所属・塩津璃菜が地方競馬所属の女性騎手としてJRA初勝利…YJS第2戦好位追走から抜け出す荻野極騎