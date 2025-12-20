12月20日、中京競馬場で行われた10R・2025ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中京2戦（3歳上2勝クラス・ダ1400m）は、塩津璃菜騎乗の8番人気、トルーマンテソーロ（牡6・美浦・菊川正達）が勝利した。ハナ差の2着にメモリーグラス（牡5・美浦・松永康利）、3着に2番人気のフィリップ（牡4・美浦・岩戸孝樹）が入った。勝ちタイムは1:25.3（稍重）。1番人気で高杉吏麒騎乗、クリノオリーブ（牝4・栗東・谷潔）は、4