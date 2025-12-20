浜松オートのＧＩ「第６７回スピード王決定戦」は２０日、４日目の開催が行われた。今節がＧＩ初参戦の牧野竜人（２５＝浜松）。２Ｒで好スタートを決め逃げ切り１着。うれしいＧＩ初勝利を飾った。「Ｇ?でも勝ったことないのでグレード戦初勝利と思う。ノルマ達成です」と表情も緩む。「スタートを行けたのが大きい。そこですね。気づいたら先に行っていた」と勝因を挙げた。それでも「試走より本走の方が降ってヌルヌルはな