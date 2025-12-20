日本では、移民の話になると、とかく「治安が悪化するのではないか」「社会保障の負担が増えるのではないか」などと不安の声ばかり上がりがちだ。しかし、国立社会保障・人口問題研究所国際関係部部長の是川夕さんは「じつは近年、移民は急増している。それでも日本は他の先進国と違って移民を受け入れる余地がまだまだあり、それが国際競争力の向上にもつながっていく」という――。※本稿は、是川夕『ニッポンの移民――増え続け