12月20日、中京競馬場で行われた8R・2025ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中京1戦（3歳上1勝クラス・芝2000m）は、古川奈穂騎乗の6番人気、モアリジット（牡4・栗東・西村真幸）が勝利した。1/2馬身差の2着にタマモランプ（牡4・栗東・池添学）、3着にクラウドセイル（牡5・美浦・堀内岳志）が入った。勝ちタイムは2:00.1（稍重）。1番人気で大久保友雅騎乗、エイシンジェンマ（牝5・栗東・中尾秀正）は8着、2番