20日の石川県内は高気圧に覆われ、各地で20度前後となり季節外れの暖かさとなりました。高気圧に覆われた影響で朝からあたたかな日差しが降り注いだきょうの石川県内。日中の最高気温は金沢で22.4度小松で21.4度などと20度を上回るところが多くなりました。こうしたなか金沢市内の河川敷では朝からジャケットを脱いで散歩やランニングをする人の姿もあり、季節外れの暖かさとなった休日を楽しんでいました。気象台によりますと21日