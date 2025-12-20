日本銀行金沢支店は北陸3県の景気について「緩やかに回復している」として前の月の判断を据え置きました。日銀金沢支店は12月の金融経済月報を発表し北陸3県の景気について「一部弱めの動きもみられるが緩やかに回復している」として全体の判断を1年1か月連続で据え置きました。項目別でみると「個人消費」については物価上昇などがみられるものの持ち直しているとして判断を据え置きました。「住宅投資」についても復旧需要などが