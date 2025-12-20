12月20日、中京競馬場で行われた2R・3歳上1勝クラス（牝・ダ1400m）は、小林美駒騎乗の3番人気、モリノアミーゴ（牝3・美浦・鈴木伸尋）が快勝した。2馬身差の2着にイーブンベター（牝3・栗東・牧浦充徳）、3着に7番人気のハヤブサオヒメサマ（牝3・栗東・渡辺薫彦）が入った。勝ちタイムは1:25.8（稍重）。1番人気で鮫島克駿騎乗、アクアマリーナ（牝3・美浦・伊坂重信）は5着、2番人気で高杉吏麒騎乗、メルシージュテーム（