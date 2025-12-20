12月20日、阪神競馬場で行われた11R・タンザナイトステークス（3歳上オープン・ハンデ・芝1200m）は、坂井瑠星騎乗の5番人気、デュガ（せん6・栗東・森秀行）が勝利した。ハナ差の2着にソウテン（牡6・栗東・斉藤崇史）、3着にヤブサメ（牡4・栗東・石橋守）が入った。勝ちタイムは1:07.3（良）。1番人気で北村友一騎乗、アサカラキング（牡5・美浦・斎藤誠）は4着、2番人気で松山弘平騎乗、サトノカルナバル（牡3・美浦・堀宣