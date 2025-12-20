◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会第２日（２０日、東京・代々木第一体育館）ペアショートプログラム（ＳＰ）が行われ、長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）組は７２・９１点で２位スタートを切った。１８日の公式練習ではスロージャンプで長岡が転倒し、右膝を強打。状態が懸念されていたが、ジャンプを含めて大きなミスなくまとめ、演技後には２人でガッツポーズ。国際スケート連盟（