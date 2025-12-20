２０２２年北京五輪で銀メダルを獲得したカーリング女子「ロコ・ソラーレ」の吉田知那美に注目が集まっている。２０日にインスタグラムで「−２０℃くらいの外気、加えて吹雪とで危険なので試合以外の外出は控えていますが、それも込みでカナダ生活。お家での食事を工夫して、みんなで楽しく過ごしています」と書き始めると、暖かそうなダウンにニット帽を被った、寒さ対策バッチリな姿での写真を公開。「カナダで過ごす１５