女優の本田翼の仲良し三人組ショットが微笑ましいと話題を呼んでいる。本田は２０日までに自身のインスタグラムを更新し、歌手でタレントのあのと、お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜とのショットを公開した。元々仲が良く、親交のある三人。画面越しでも素敵な関係性が伝わるあったかい投稿となった。この投稿には「微笑ましすぎ」「あのちゃん、近藤さんと一緒にいるのめっちゃ好きですー！！」「楽しいメンバーすぎ