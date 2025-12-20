中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月20日】中国商務部が19日に発表した1〜11月の全国の外資導入額（実行ベース）は前年同期比7.5％減の6931億8千万元（1元＝約22円）となり、うち11月は前年同月比26.1％増加した。新規に設立された外資企業数は急増傾向を保ち、11月が35.3％増の7425社、1〜11月が16.9％増の6万1207社だった。