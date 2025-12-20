GR GT・GT3の展示・走行を予定トヨタ・ガズー・レーシング（TGR）は、2026年1月9〜11日に幕張メッセで開催される『東京オートサロン2026』への出展を発表した。【画像】GRの新フラッグシップ『GR GT』と『GR GT3』全33枚北ホールにダイハツや豊田自動織機など、トヨタグループと共に出展するTGRブースでは、新たなフラッグシップモデル『GR GT』、『GR GT3』をはじめ、車両やパーツの展示を予定している。トヨタ・ガズー・レーシ