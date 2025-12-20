◇Bリーグ2025―26シーズンB1第15節GAME1大阪エヴェッサ68―86仙台89ERS（2025年12月20日おおきにアリーナ舞洲）大阪エヴェッサは4Q序盤まで勝機はあったが、最後は力尽きた形での敗戦となった。通算成績は10勝14敗。16―19で1Qを終えると2Q出だしに流れをつかんだかに思われた。ライアン・ルーサー（30）、青木保憲（30）、坂本聖芽（26）の3連続得点と木下誠（28）の3ポイントで一時は25―21と引き離しにかかったが