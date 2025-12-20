俳優岡田准一（45）が、19日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。MCのKis−My−Ft2藤ヶ谷太輔（38）に逆質問した。藤ヶ谷が岡田の著書「オカダのジショ」を読んだ感想を話した。「結構、赤裸々に自分がこう考えて動いた、っていうことと、仕事とか俳優とか、お芝居とか、だけではないじゃないですか、すごく身近な話も書かれているし」。すると岡田が藤ケ谷に「どう生きてる？」質問した。「僕がですか？」と、やや