20日午後、牟岐町の大島で釣りをしていた高齢の男性が海に転落する事故がありました。男性は意識不明の重体です。警察によりますと20日午後0時45分頃、牟岐町の大島で「人が溺れている」と消防に通報がありました。溺れていたのは70代の男性で、近くにいた船に引き上げられ病院に搬送されました。男性は現在、意識不明の重体です。この男性は複数人で磯釣りをしていたところ海に転落したとみられています。警察では男性の身元の確