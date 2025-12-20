街はクリスマスムード一色。年内最後のビッグイベント・クリスマスのお楽しみといえば「プレゼント交換」ではないでしょうか。ママたちが経験した、現夫との「クリスマスプレゼント」に関するエピソードを紹介します。今回は、彼（現夫）から突然の愛を贈られた彼女のエピソード。彼「25日、どこで待ち合わせる？」当時、職場の同僚だった彼から言われたこの言葉。突然のことに彼女はビックリ。彼「ディナーがプレゼントでもいい？